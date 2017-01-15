رئيس الفيفا يصل إلى القاهرة لحضور افتتاح أمم افريقيا

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسرى جيان انفانتينو، إلى القاهرة لحضور مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوى المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، بافتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



وتلقى إنفانتينو دعوة من الاتحاد الأفريقي "كاف"، لحضور حفل افتتاح النسخة الـ 32 من مسابقة كأس الأمم الأفريقي، وينطلق الحفل في الثامنة مساء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفود 23 دولة إفريقية.

كما ينتظر حضور رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الاتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقي والدولي للعبة، موضحا أن الإستقبال سيكون حافلا ويليق بمصر وكذلك بالحضور.



