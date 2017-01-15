مدرب نيجيريا: الكثير من الفرق تحلم بالتتويج بلقب أمم أفريقيا

أكد الفرنسي جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم أن الكثير من الفرق تحلم بالفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريقه لديه خبرة المشاركة في البطولات الكبرى والتي كان آخرها، كأس العالم (روسيا 2018).







وأشاد رور بقرعة كاس الأمم الأفريقية التي أوقعت نيجيريا على رأس المجموعة الثانية والتي تضم أيضا منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.





وقال جيرنوت رور - في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم السبت - "القرعة كانت معقولة، لا يمكن أن تختار إذا كانت قرعة جيدة أو سيئة، لدينا فرق جيدة في هذه المجموعة، الفريق الغيني جيد وقوي فنيا وبدنيا ولديه لاعبون جيدون أيضا".





وحول فرص نيجيريا في المجموعة، أوضح المدرب الفرنسي أن مدغشقر كانت مفاجأة جيدة في التصفيات ولا يمكن تجاهلها، أما بوروندي فقد حققت إنجازا بالتأهل على حساب فريق مثل الجابون ولذا لن يكون الأمر سهلا، متابعا: "هدفنا هو التأهل من المجموعة".





وبشأن حلم نيجيريا للفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب عن آخر نسختين بعد الفوز باللقب في 2013، أشار إلى أن الكثير من الفرق تحلم بالفوز باللقب، خاصة أن المنتخب ما زال فريق شاب، متابعا" كنا أصغر فريق في كأس العالم وربما سنظل الأصغر في كأس الأمم الأفريقية".





وأضاف "لا نملك نجوما مثل الماضي.. علينا أن نعمل ونأخذ كل مباراة على حدة، آمل أن نذهب بعيدا بهذه السياسة".





وكانت بعثة منتخب نيجيريا وصلت إلى مدينة الإسماعيلية استعدادا لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية، مصر والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.





ويقيم منتخب النسور الخضراء معسكرا تدريبيا في مدينة الإسماعيلية يخوض خلاله مباراة ودية غدا الأحد أمام السنغال قبل التوجه إلى الإسكندرية تمهيدا لخوض أول مباراة رسمية بالمجموعة أمام بوروندي.







