الكاميرون يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مصر غدا في بطولة أفريقيا

اختتم منتخب الكاميرون الأوليمبي لكرة القدم, تدريباته مساء اليوم الأربعاء, على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي, استعدادا لمواجهة نظيره المصري غدا الخميس.

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني, غدا الخميس, في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما, والتي تستضيفها مصر حاليا حتى 22 نوفمبر الجاري, والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

بدأ مران المنتخب الكاميرون بمحاضرة فنية من المدير الفني ريجوبيرت سونج, تحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة, سواء الفوز أو التعادل, من أجل بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط, فيما يأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني برصيد أربع نقاط, ثم منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة, ومالي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.



