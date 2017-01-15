هازارد: حققت حلمي بالانضمام لريال مدريد

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أعرب البلجيكي إيدين هازارد, عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف ريال مدريد, خلال صيف العام الجاري, مشيرا إلى أنه حقق حلم طفولته.
وقال هازارد, خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير الملكي: "أتوجه بجزيل الشكر لإدارة ريال مدريد, وأنا فقط أتطلع إلى اللعب لهذا النادي وتحقيق الألقاب". وأضاف: "اللعب لريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة, والآن أنا هنا, وأريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة".
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد, من صفوف تشيلسي, بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد, تبلغ 100 مليون يورو, بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.
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