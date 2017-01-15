هازارد: حققت حلمي بالانضمام لريال مدريد

أعرب البلجيكي إيدين هازارد, عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف ريال مدريد, خلال صيف العام الجاري, مشيرا إلى أنه حقق حلم طفولته.







وقال هازارد, خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير الملكي: "أتوجه بجزيل الشكر لإدارة ريال مدريد, وأنا فقط أتطلع إلى اللعب لهذا النادي وتحقيق الألقاب". وأضاف: "اللعب لريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة, والآن أنا هنا, وأريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة".





وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد, من صفوف تشيلسي, بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد, تبلغ 100 مليون يورو, بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.



