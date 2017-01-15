بارتي تنتزع صدارة تصنيف التنس العالمي من أوساكا

انتزعت الأسترالية أشلي بارتي صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، مستفيدة من تتويجها أمس بلقب بطولة برمنجهام.

وبدورها تراجعت اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الثاني عالميًا، وتقدمت الألمانية أنجليك كيربر إلى المركز الخامس، في الوقت الذي تراجعت فيه التشيكية بيترا كفيتوفا إلى المرتبة السادسة.

وضمن التغييرات التي طرأت أيضًا على المراكز العشر الأولى، تقدم الرومانية سيمونا هاليب مرتبة واحدة لتحتل التصنيف السابع عالميًا، في الوقت الذي تراجعت فيه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى التصنيف الثامن عالميًا.

واستفادت الألمانية جوليا جورجيس من وصولها إلى نهائي بطولة برمنجهام أمس، لتتقدم مرتبة واحدة وتحتل التصنيف 18 عالميًا، بينما تقدمت الأمريكية صوفيا كينين مركزين لتحتل التصنيف 28 عالميًا عقب تتويجها أمس بلقب بطولة مايوركا.

وفيما يلي المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي:

1- أشلي بارتي: 6,540 نقطة.

2- نعومي أوساكا: 6,377 نقطة.

3- كارولينا بليسكوفا: 5,685 نقطة.

4- كيكي بيرتنز: 5,425 نقطة.

5- أنجليك كيربر: 4,685 نقطة.

6- بيترا كفيتوفا: 4,555 نقطة.

7- سيمونا هاليب: 3,963 نقطة.

8- إيلينا سفيتولينا: 3,868 نقطة.

9- سلون ستيفنز: 3,682 نقطة.

10- أرينا سابالينكا: 3,565 نقطة.



