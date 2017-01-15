اليوم.. المنتخب الوطني يواجه تنزانيا وديا استعداد لأمم أفريقيا

يلتقي في التاسعة من مساء اليوم الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره المنتخب التنزاني في مواجهة ودية استعدادا لخوض بطولة الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري.







ويرغب الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الوقوف على الحالة الفنية للاعبي الفراعنة من خلال مواجهة المنتخب التنزاني وتجربة طريقة اللعب والتعرف على التشكيل الأمثل.





المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها مصر وتضم كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.





فيما يتواجد المنتخب التنزاني في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من السنغال والجزائر وكينيا.





وقرر الجهاز الفني للفريق الوطني استبعاد ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني من المباراة تفاديا لتعرضهما إلى الإجهاد.





ومن المتوقع أن يخوض الفريق الوطني المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف، حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.





خط الوسط: نبيل عماد دونجا، طارق حامد، عمرو وردة، عبد الله السعيد، وليد سليمان.





خط الهجوم: أحمد علي.







