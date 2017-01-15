الكاف: مصر تبهر العالم بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والذى أقامته مصر الجمعة 21 يونيو باستاد القاهرة الدولي، موضحا أن هاشتاج البطولة AFCON2019"" تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولا عالميا.

وفى تقرير للموقع اُستهل بعبارة "فخور بكونى إفريقيا" أفاد الكاف :"حفل افتتاح مسابقة كرة القدم الرائدة في القارة كان قصيرا، إلا أنه كان رمزيا ومذهلا حيث جذب انتباه العالم، وكان جديرا بتقدير وإشادة الجهات المعنية بكرة القدم فى جميع أنحاء العالم".

وذكر التقرير أنه عقب الافتتاح الرسمي للبطولة بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، أُقيم حفل مبهر بمشاركة أكثر من 70 ألف معجب زينوا مدرجات الاستاد وشاركوا فى عروض الإضاءة بأجهزتهم الملونة، حيث أبهرت الألعاب النارية التى أنارت سماء القاهرة الجماهير وأشاعت حالة من البهجة والإبهار، إلى جانب ظهور أعلام ورموز وشعارات الفرق الـ24 المشاركة فى البطولة على هرم عملاق توسط أرض الملعب.

وتألق الفنان حكيم فى أغنية الافتتاح بمشاركة الثنائي العالمي: المطرب النيجيري فيمي كوتيه والمطربة الإيفوارية دوبيه غابور، حيث قُدمت الأغنية باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

كما أكد الكاف: "على الرغم من قصر حفل الافتتاح الذى امتد لنحو 20 دقيقة، إلا أنه كان كافيا لإبهار وتقدير العالم للثقافة الإفريقية والحضارة المصرية".

ونال حفل افتتاح البطولة الإفريقية إشادة كبيرة، حيث أفردت وسائل الإعلام العالمية والعربية مساحات واسعة للحديث عن إعجاب الملايين من عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم بحفل الافتتاح، واصفةً إياه بـ"المبهر" الذى يليق بسمعة وتاريخ بطولة عريقة مثل كأس الأمم الأفريقية.



وأشاد مسئولو الفيفا بحفل الافتتاح والتنظيم المصاحب للمباراة، وأعرب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالحفل عبر حساباتهم الشخصية.

وعلى صعيد متصل، كشف مسئولو اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مليار و500 مليون شخص شاهدوا حفل الافتتاح، وأنه يتم الإعداد من الآن لحفل الختام، الذى من المتوقع أن تتجاوز مشاهدته هذا الرقم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف بطولة أمم إفريقيا 2019 فى نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة الإفريقية مقسمة على 6 مجموعات.

ويشارك المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم إفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.

وكان المنتخب المصري قد افتتح البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوى مساء الجمعة، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه الذى منح المنتخب ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره فى البطولة الإفريقية .