أيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي بفوزه على أياكس بثلاثية نظيفة

توج فريق بي اس في أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ24 في تاريخه بعد فوزه على ضيفه أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "فيلبيس" في قمة مباريات الجولة الـ31 من البطولة. أحرز ثلاثية أيندهوفن كل من: جاستون بيريرو لوبيز في الدقيقة 23, ولوك دي يونج في الدقيقة 38, وستيفن بيرجوين في الدقيقة 54; لينتهي اللقاء بفوز أيندهوفن على أياكس بثلاثية نظيفة ليتوج بلقب الدوري الهولندي بعد وصوله للنقطة 80 وبفارق 10 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثاني قبل نهاية 3 جولات من عمر البطولة.

×