بالصور.. تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأوليمبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تقسيم لاعبي المنتخب الاوليمبي الي قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء الجميع صلاة الجمعة.

حيث خضعت المجموعة التي لم تشارك في مباراة الكاميرون بالأمس ومجمعة البدلاء الذي تم تغييرهم لتدريبات في الجيم، بينما خضعت مجموعة اللاعبين الأساسيين التي شاركت في المباراه لعملية استشفاء.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائي قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائي

وقرر شوقي غريب المدير الفني متابعة لقاءات المجموعه الثانية ، حيث تم الاتفاق علي ان يقوم محمد شوقي بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد القاهرة علي ان يقوم وائل رياض بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد السلام.



