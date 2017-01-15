ليفربول يواصل صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على بيرنلي بثلاثية

واصل فريق ليفربول تصدره لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، بفوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من مهاجم بيرنلي كريس وود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 ، وساديو ماني في الدقيقة 37 ، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 80 بتمريرة سحرية من النجم المصري محمد صلاح.

بهذه النتيجة، حافظ ليفربول على العلامة الكاملة في المسابقة، بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 هدفا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.



