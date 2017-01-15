نابولي الإيطالي يتخلى عن نجمه ميرتينز

ذكرت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) الإيطالية, اليوم الأحد, أن نادي نابولي لا ينوي تجديد عقد درايس ميرتينز أحد أبرز نجومه, في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة, فإن درايس ميرتينز (32 سنة) - الذي ينتهي تعاقده مع نابولي الصيف المقبل - يرغب في الاستمرار مع البارتينوبي, عكس رغبة المسؤولين في سان باولو.

ووفقا لأحدث التطورات, فإنه من غير المرجح أن يجدد نابولي عقد اللاعب الدولي البلجيكي, في ظل تقدمه في العمر, وتراجع مستواه مؤخرا.

ومن المحتمل أن يغادر درايس ميرتينز النادي في صيف العام 2020, إما إلى الصين أو الولايات المتحدة أو العودة لموطنه والانضمام إلى أندرلخت.



