اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نابولي الإيطالي يتخلى عن نجمه ميرتينز

نابولي الإيطالي يتخلى عن نجمه ميرتينز

تاريخ النشر

ذكرت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) الإيطالية, اليوم الأحد, أن نادي نابولي لا ينوي تجديد عقد درايس ميرتينز أحد أبرز نجومه, في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة, فإن درايس ميرتينز (32 سنة) - الذي ينتهي تعاقده مع نابولي الصيف المقبل - يرغب في الاستمرار مع البارتينوبي, عكس رغبة المسؤولين في سان باولو.

ووفقا لأحدث التطورات, فإنه من غير المرجح أن يجدد نابولي عقد اللاعب الدولي البلجيكي, في ظل تقدمه في العمر, وتراجع مستواه مؤخرا.

ومن المحتمل أن يغادر درايس ميرتينز النادي في صيف العام 2020, إما إلى الصين أو الولايات المتحدة أو العودة لموطنه والانضمام إلى أندرلخت.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content