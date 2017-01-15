الكرواتي سيليتش يستهل حملته للاحتفاظ بكوينز كلوب للتنس بهزيمة جارين

استهل الكرواتي مارين سيليتش, حملة الدفاع عن لقب بطولة كوينز كلوب للتنس, بالفوز على التشيلي كريستيان جارين, اليوم الاثنين, بنتيجة 6-1 و7-6 و7-5.







ويبحث سيليتش (30 عاما) عن لقبه الثالث في كوينز كلوب, بعد تتويجه في عامي 2012 و2018.





ويلتقي سيليتش في الدور الثاني مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان, الذي تغلب على الكازاخي ألكسندر بوبليك 6-2 و6-3.





وتأهل الروسي دانييل ميدفيديف أيضا للدور الثاني, بفوزه السهل على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-2 و6-4.





وسيواجه اللاعب الروسي في الدور المقبل الفائز من مواجهة لوكا بويل وجاي كلارك.



