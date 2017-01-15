نادال يتأهل للدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل رفائيل نادال الفائز باللقب ثلاث مرات إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بدون لعب بعد انسحاب الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة يوم الخميس.

وقال منظمو البطولة - في بيان - إن كوكيناكيس، الذي كان من المقرر أن يواجه اللاعب الإسباني باستاد آرثر آش في الفترة المسائية، انسحب بسبب إصابة في الكتف.

وتغلب اللاعب الأسترالي البالغ عمره 23 عامًا، المبتلى بالإصابات في الأعوام الأخيرة، على البلغاري إيليا إيفاشكا القادم من التصفيات في الدور الأول وكان يأمل في بلوغ الدور الثالث في نيويورك للمرة الأولى.

وسيلعب نادال ضد الفائز من مواجهة مواطنه الإسباني فرناندو فرداسكو المصنف 32 في البطولة أو الكوري تشونج هيون.