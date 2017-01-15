اعلان قائمة المنتخب المالي المشاركة في نهائيات امم افريقيا مصر 2019

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي الاول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني محمد مجاسوبا اليوم اسماء قائمة المنتخب المالي الذين تم اختيارهم للمشاركة في نهائيات امم افريقيا مصر 2019.







يذكر أن منتخب مالي سيلعب في نهايات امم افريقيا 2019 التي ستنطلق في مصر الجمعة القادم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم الى جانبه منتخبات انجولا وتونس وموريتانيا, وسيبدأ مبارياته بمواجهة منتخب موريتنايا يوم 26 مايو الجاري في الجولة الاولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات.





وجاءت قائمة منتخب مالي الملقب بالنسور المالية كالتالي: حراسة المرمى : ادييكي اديارا من الملعب المالي وابراهما منكورو من نادي مازيمبي الكونغولي وآداما كيتا من نادي جوليبا المالي.





الدفاع: مولا ويجي من نوتينهام الانجليزي وهاماري اتراوري من نادي رين الفرنسي وفالاي ساكو من نادي جيماريس البرتغالي وماساديو حيدرا من نادي لنس الفرنسي ويوسف كوني من نادي ليل الفرنسي ومامادو ففانا من نادي ميتز الفرنسي وبوبكر كيكي كوياتي من نادي اترويس الفرنسي.





خط الوسط: ادياديي ساماسيكو من نادي سالسبورج النمساوي وأمادو حيدارا من نادي ليبزيج الالماني والشيخ دوكوري من نادي لينس الفرنسي ولا سانا كوليبالي وآداما اتراوري من نادي ابريج البلجيكي.





الهجوم: موسى ادجينيبو من نادي استاندار اليج البلجيكي وموسى دومبيا من نادي استاد دريمز الفرنسي وعبد الله اديابي من نادي اسبورتينج البرتغالي وموسى ماريجا من نادي ابورتو البرتغالي وخاليفا كوليبالي من نادي نانت الفرنسي وآداما انيان من نادي شارل لا روى البلجيكي وآداما اتراوري من نادي اورلانس الفرنسي وسوكو كيتا من نادي وولفسبيرج النمساوي.