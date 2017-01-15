جوف تواجه أوساكا في الدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس

انتصرت المراهقة كوكو جوف المفضلة لدى الجماهير في مواجهة صعبة ضد تيميا بابوش القادمة من التصفيات بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4 ليل الخميس لتصعد إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس حيث ستواجه المصنفة الأولى نعومي أوساكا حاملة اللقب.

وأُجبرت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 15 عامًا على تقديم أفضل ما لديها لتصبح أصغر لاعبة منذ آنا كورنيكوفا في 1996 تصل إلى الدور الثالث في فردي السيدات على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وقالت جوف "تعرضت لاختبارات كثيرة. أعتقد أن كل لاعبة حاولت اختبار الأخرى. هذه مباراة كان يمكن لأي منا الفوز بها".

ودخلت جوف بطولة هذا العام وسط توقعات كبيرة بعد مسيرتها الحالمة في ويمبلدون حيث تغلبت على فينوس وليامز، الفائزة باللقب خمس مرات على ملاعب نادي عموم إنجلترا، في طريقها إلى الدور الرابع.

وتفوقت جوف بعد 12 ضربة متبادلة في نهاية المجموعة الثالثة لتحصل على فرصة كسر الإرسال وصرخت في حماس أمام الجماهير التي ملأت المدرجات وكانت تشجعها.

وبدا أن إحصاءات اللاعبتين متطابقة إذ ارتكبت جوف المشاركة ببطاقة دعوة 34 خطًأ سهلًا مقابل 42 للمجرية بابوش.

وتلعب جوف ضد أوساكا، البالغ عمرها 21 والفائزة بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام، في الدور الثالث يوم السبت في مواجهة ربما تكون دليلًا على شكل منافسات السيدات في المستقبل.