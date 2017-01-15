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الريال يفقد الأمل في ضم الفرنسي بوجبا نجم المان في الصيف

الريال يفقد الأمل في ضم الفرنسي بوجبا نجم المان في الصيف

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فقد  ريال مدريد الأسباني فقد الأمل في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة ذا صن اشارت الى ان الميرنجي فقد الأمل  في إمكانية إبرام الصفقة; بسبب تمسك مانشستر يونايتد بالنجم الفرنسي وان أولوية دعم خط الوسط باتت موجهة إلى الدنماركي كريستيان إريكسن, نجم توتنهام, والذي لديه عام واحد فقط في عقده مع السبيرز

وذكرت الصحيفة ان قيمة الصفقة قد تصل إلى 80 مليون إسترليني.

وتابعت الصحيفة ان  النادي الملكي انفق  200 مليون إسترليني على التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي, ورودريجو من سانتوس, وإيدير ميليتاو من بورتو, ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

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