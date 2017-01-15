39 شاشة بمراكز الشباب بدمياط لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية مجاناً

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم في يبان رسمي عن توفير 39 شاشة عملاقة لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز الشباب في المحافظة بالمجان.



بينما اشار محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تصريحات صحفية الى العمل على توفير كل سبل الراحة للشباب في المراكز بالاضافة الى توفير الشاشات لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمجان في 39 مركز بالمحافظة .





ومن جانب اخر اكد “أبو زهرة” على تنفيذ تعليمات الأستاذ الدكتور: أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة: منال عوض محافظ دمياط.







