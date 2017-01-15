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الكاف يعلن سفراء بطولة كأس الأمم الأفريقية

الكاف يعلن سفراء بطولة كأس الأمم الأفريقية

تاريخ النشر

 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, كاف, عن قائمة سفراء النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية, مصر والتي تنطلق يوم يونيو الجاري.

 وتضم قائمة سفراء البطولة القارية وتضم, المصري محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر, والكاميروني صامويل إيتو, والإيفواري يايا توريه, وزميله الإيفواري ديديه دروجبا, والسنغالي الحاج ضيوف, والنيجيري نوانكو كانو. 

وتنطلق مباريات البطولة القارية يوم الجمعة بمباراة تجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي على إستاد القاهرة الدولي.


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