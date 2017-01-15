التنس المصري يفوز بذهبية وفضية منافسات الزوجي في الألعاب الأفريقية

توج منتخب التنس المصري بالميداليتين الذهبية والفضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز الزوجي المصري المكون من ميار شريف ورنا شريف على الزوجي المصري الآخر المكون من ساندرا سمير ولميس عبد العزيز في المباراة النهائية للدورة بمدينة الرباط المغربية.

ونجح الزوجي ميار ورنا في التتويج بالميدالية الذهبية فيما ذهبت الفضية لساندرا ولميس.

يذكر أن ميار شريف ومحمد صفوت نجحا في الوصول لأولمبياد طوكيو العام المقبل بعدما فازا بذهبيتي الفردي في الألعاب الأفريقية الحالية.



