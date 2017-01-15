مدرب السنغال:  غياب ماني عن مواجهة تنزانيا غير مؤثر

أكد المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم أليو سيسيه، أن غياب مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، عن المباراة الافتتاحية للمنتخب السنغالي أمام منتخب تنزانيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل، لا يعد مؤثرا على مشوار أسود التيرانجا في البطولة القارية.







وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ماني سيغيب عن مباراة تنزانيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالنهائيات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد حصوله على إنذارين في التصفيات الإفريقية.





وقال سيسيه - في تصريحات اليوم السبت - إن غياب ماني لا يؤثر علينا بأي حال من الأحوال.. وبالتأكيد وجود ساديو مفيد لكن بدونه نبقى أقوياء، وقد اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراره، لذلك لن نماطل.





وكان ماني (27 عاما) حصل على الإنذار الأول في فوز منتخب بلاده على غينيا الاستوائية بهدف نظيف في 17 نوفمبر عام 2018، والثاني في الانتصار على مدغشقر يوم 23 مارس الماضي رغم عدم حسابه في إحصائيات اللقاء الخاصة بـ الكاف الذي أكد فيما بعد أحقية حصول نجم ليفربول على البطاقة الصفراء.





ومن المقرر أن تخوض السنغال ثاني مواجهاتها أمام منتخب الجزائر في 27 يونيو الجاري، وبعد ذلك بأربعة أيام تلاقي كينيا في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.







