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أمم إفريقيا.. تشكيل الكاميرون و غينيا بيساو بأمم افريقيا

أمم إفريقيا.. تشكيل الكاميرون و غينيا بيساو بأمم افريقيا

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أعلن سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيل الفريق في لقاء غينيا بيساو اليوم في السابعة مساء علي ستاد الاسماعيلية، في إفتتاح المجموعة السادسة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 .

جاء التشكيل كالأتي: أونانا، بانانا، نجادو، أوينجو، تشاكونتي، أنجويسا، دجوم، ماندجيك، باسوجوج، موتينج، توكو.

ويسعي المنتخب الكاميروني بقوة للفوز، والحصول علي اول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، والتي تضم كل من غينيا بيساو وبينين وغانا .

كما أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو باسيرو كاندي، التشكيل الذي يخوض مباراة الكاميرون المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019).

واختار المدرب الغيني البدء بحارس المرمى جوناس مينديس.. نادجاك كاساما - رودي سيلفا - يوري سواريز - مامادو كاندي في خط الدفاع.. جوديلسون جوميز - خوسيه لوبيز - بيكيتي سيلفا - سوري ماني في خط الوسط.. فريدريك ميندي - توني سيلفا في الهجوم.


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