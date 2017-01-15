أمم إفريقيا.. تشكيل الكاميرون و غينيا بيساو بأمم افريقيا

أعلن سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيل الفريق في لقاء غينيا بيساو اليوم في السابعة مساء علي ستاد الاسماعيلية، في إفتتاح المجموعة السادسة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 .

جاء التشكيل كالأتي: أونانا، بانانا، نجادو، أوينجو، تشاكونتي، أنجويسا، دجوم، ماندجيك، باسوجوج، موتينج، توكو.

ويسعي المنتخب الكاميروني بقوة للفوز، والحصول علي اول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، والتي تضم كل من غينيا بيساو وبينين وغانا .

كما أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو باسيرو كاندي، التشكيل الذي يخوض مباراة الكاميرون المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019).



واختار المدرب الغيني البدء بحارس المرمى جوناس مينديس.. نادجاك كاساما - رودي سيلفا - يوري سواريز - مامادو كاندي في خط الدفاع.. جوديلسون جوميز - خوسيه لوبيز - بيكيتي سيلفا - سوري ماني في خط الوسط.. فريدريك ميندي - توني سيلفا في الهجوم.



