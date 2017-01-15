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ساديو ماني ينضم لمعسكر منتخب السنغال في أسبانيا

ساديو ماني ينضم لمعسكر منتخب السنغال في أسبانيا

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أنضم, اليوم الخميس, اللاعب ساديو ماني نجم منتخب ليفربول الإنجليزي لصفوف منتخب بلاده معسكر الإعداد في أسبانيا استعدادkا للمشاركة في نهايات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو الحالي. 

وحصل ماني على راحة سلبية بعد نهاية مشوار فريق ليفربول بحصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.  

واستقبل لاعبو منتخب السنغال, نجم ليفربول بممر شرفي تقديرا لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز. ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر وتنزانيا وكينيا.



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