كوبا أمريكا.. تعادل الإكوادور واليابان يؤهل باراجواي إلى ربع النهائي

تعادل منتخبا الإكوادور واليابان في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات 1-1 ، ليتأكد تأهل منتخب باراجواي إلى ربع نهائي البطولة، كأحد أفضل منتخبين حصلا على المركز الثالث.



افتتح التسجيل المنتخب الياباني عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل أنخيل مينا للإكوادور في الدقيقة 35.

أصبح المنتخب الياباني بهذه النتيجة في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما أنهت الإكوادور مشاركتها في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

التعادل أقصى المنتخبين ومنح بطاقة التأهل لربع النهائي لمنتخب باراجواي الذي أنهى مبارياته في الدور الأول برصيد نقطتين في المجموعة الثانية وبأفضلية الأهداف عن الساموراي الياباني



