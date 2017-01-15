نور الطيب تفوز على نوران جوهر في بطولة "سي آي بي" للاسكواش

فازت المصرية نور الطيب على مواطنتها نوران جوهر في الدور الأول لبطولة "سي آي بي" للاسكواش المقامة في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.







ونجحت نور الطيب المصنفة الثالثة في التغلب على نوران جوهر المصنفة السادسة, بشوطين لشوط وكانت نتيجة الأشواط 11-4 و7-11 و11-8 في مباراة قوية استغرقت 40 دقيقة.





وتعتبر بطولة"سي آي بي" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي, وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات, ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم في تصنيف السيدات.





ويشارك من مصر في البطولة 5 لاعبين و4 لاعبات هم: على فرج المصنف الأول عالميا, محمد الشوربجي المصنف الثاني, طارق مؤمن المصنف الثالث, كريم عبد الجواد المصنف الرابع, ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال .





ومن السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا, نور الشربيني المصنفة الثانية, ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.





وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما تضم أربعة لاعبين وأربعة لاعبات حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.