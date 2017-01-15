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التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبي في مواجهة الكاميرون اليوم

التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبي في مواجهة الكاميرون اليوم

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يلتقي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني نظيره الكاميرون ي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بأمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في مصر .

يقام لقاء مصر و الكاميرون باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المتوقع أن يدخل "غريب" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود الجزار، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أكرم توفيق

خط الوسط : أحمد رمضان بيكهام، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، صلاح محسن


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