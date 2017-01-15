التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبي في مواجهة الكاميرون اليوم

يلتقي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني نظيره الكاميرون ي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بأمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في مصر .

يقام لقاء مصر و الكاميرون باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المتوقع أن يدخل "غريب" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود الجزار، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أكرم توفيق

خط الوسط : أحمد رمضان بيكهام، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، صلاح محسن



