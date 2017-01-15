وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة البطولة العربية للـ"ميني فوتبول"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وذلك بحضور أحمد دنش رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، وأشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، ووفد من الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات للميني فوتبول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنطلق 28 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات "مصر، لبنان، العراق، تونس، الصومال، جيبوتي، السعودية، الجزائر".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات "الصومال، الجزائر، لبنان"، وجاءت في المجموعة الثانية منتخبات "تونس، جيبوتي، السعودية، العراق".

كما شهد المؤتمر الإعلان عن الجهاز الفني للمنتخب المصري للميني فوتبول، حيث يتولي مهمة المدير الفني فاروق جعفر، ويعاونه علاء ميهوب مدير المنتخب، ومحمد صلاح أبو جريشة المدرب العام، وفكري صالح، وجهاد عرفة، ومحمد صفي الدين، وعلاء شاكر، والمنسق العام للمنتخب ياسر عبد العزيز.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة، "نحتفل اليوم بمولود جديد ينضم للرياضة المصرية وهو اتحاد الميني فوتبول، واستضافة مصر لأول مرة للبطولة العربية للميني فوتبول"، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على صعيد وضع رؤية واستراتيجية لنشر الرياضة على نطاق واسع، والمنافسة في مختلف البطولات.

ولفت الوزير إلى التنسيق والمتابعة مع اتحاد الميني فوتبول خلال الفترة المقبلة، للعمل على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها داخل مصر بمشاركة نجوم وقامات كبيرة في كرة القدم وفق أسس وقواعد جديدة.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول أحمد دنش، أن قرار استضافة مصر للبطولة العربية للميني فوتبول يعد من أفضل القرارات التي اتخذها الاتحاد العربي، إيمانا بقدرة مصر التنظيمية، وما تتمتع به من منشآت رياضية، ومعالم سياحية وأثرية تجعل النجاح حليف أي بطولة تقام بمصر.

وقال أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، "لأول مرة على أرض مصر تقام البطولة العربية للميني فوتبول في نسخة استثنائية حيث أصبحت مصر وجهة الاتحادات الرياضية الدولية لإقامة مختلف البطولات على أرض الكنانة"، موضحا أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر من خلال مراكز الشباب، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها.

جدير بالذكر أن لعبة "ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة تختلف عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها .. وفي عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (طحئ) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ويرأسه التشيكي فيليب جودا، ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول.



