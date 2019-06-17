أحمد حسن يتصدر قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا في نهائيات أمم أفريقيا

تنطلق غدا /الجمعة/ منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم في نسختها الـ32 ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة .



وتشير الإحصائيات الخاصة بالعرس الأفريقي الكبير إلى افتقاد تلك النسخة لأكثر 10 لاعبين مشاركة مع منتخب الفراعنة في بطولات القارة السمراء على مر التاريخ، وعلى رأسهم أحمد حسن "عميد لاعبي العالم" الذي شارك مع منتخب الفراعنة في ثماني مناسبات حقق خلالها اللقب في أربع نسخ.

وتستعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط فيما يلي قائمة لأكثر 10 لاعبين مشاركة مع منتخب الفراعنة على مر التاريخ.

حيث يأتي في مقدمة هؤلاء، اللاعب أحمد حسن الذي يعد أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة بقميص منتخب "الساجدين"، وذلك بعد أن خاض البطولة القارية خلال الفترة ما بين 1998 وحتى 2012 بما يعني المشاركة في ثماني نسخ، خاض خلالها 184 مباراة، وأحرز 33 هدفا .

فيما يأتي في المرتبة الثانية النجم المخضرم حسام حسن الذي خاض مع منتخب الفراعنة منافسات القارة السمراء خلال الفترة من 1986 وحتى 2006، شارك خلالها في 169 مباراة، محرزا 69 هدفا.

وفي المرتبة الثالثة يأتي الحارس عصام الحضري الذي خاض مع المنتخب الوطني المنافسة على القارة السمراء خلال الفترة ما بين 1998 وحتى 2017 ، وخاض مع المنتخب 137 مباراة دولية، تلاه إبراهيم حسن في المرتبة الرابعة بعد أن خاض 131 مباراة مع الفراعنة خلال الفترة ما بين 1988 وحتى 2002 محرزا 14 هدفا، ثم هاني رمزي في المرتبة الخامسة والذي خاض 123 مباراة بقميص المنتخب الوطني خلال الفترة ما بين 1988 وحتى 1998 محرزا خلالها ثلاثة أهداف .

وجاء أحمد فتحي في المرتبة السادسة حيث خاض 119 مباراة مع المنتخب الوطني، وأحرز خلالها ثلاثة أهداف في الفترة من 2002 وحتى 2017، تلاه وائل جمعة في المرتبة السابعة والذي خاض 114 مباراة مع الفراعنة أحرز خلالها هدفا واحدا خلال الفترة من 2000 إلى 2012 ، ثم أحمد الكأس والذي احتل المرتبة الثامنة حيث خاض 112 مباراة مع الفراعنة أحرز خلالها 25 هدفا خلال الفترة من 1987 وحتى 1997 ، متساويا مع عبد الظاهر السقا في عدد المباريات إلا أن الأخير أحرز 4 أهداف خلال الفترة من 1998 وحتى 2010، فيما أحتل ربيع ياسين المرتبة العاشرة برصيد 109 مباريات أحرز خلالها هدفا واحدا في الفترة من 1982 إلى 1992.



