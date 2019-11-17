هيت يهزم بليكانز في دوري السلة الأمريكي

حافظ ميامي هيت على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه هذا الموسم في دوري السلة الأمريكي, بعدما سجل له كندريك نان 22 نقطة, ليفوز (109-94) على نيو أورليانز بليكانز المبتلى بالإصابات مساء السبت.



وأضاف بام أديبايو, 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة, وسجل جيمي باتلر 16 نقطة, ومرر 13 كرة حاسمة, وأحرز دنكان روبنسون 15 نقطة.

وتصدر نيكيل ألكسندر ووكر لاعبي بليكانز, الذي حقق 3 انتصارات فقط, هذا الموسم لكن هزم لوس أنجلوس كليبرز في مباراته السابقة, وأحرز 27 نقطة.

وسجل إيتوان مور 18 نقطة وجرو هوليداي 14 جاكسون هايز 12 لصالح بليكانز الذي لعب بدون خمسة من أعلى 7 لاعبيه تسجيلا للنقاط في قائمته, ومن بينهم براندون إنجرام وجيه.جيه ريديك; بسبب الإصابة.



