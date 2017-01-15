غدا.. الأهلي يطرح تذاكر مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري إفريقيا

أعلن المدير التنفيذي للنادي للأهلي العميد محمد مرجان, أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل, ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم, سيكون في تمام الساعة ال` 12 ظهر الغد /الثلاثاء/, من خلال موقع "تذكرتي".



وأوضح مرجان - في بيان أورده موقع النادي الأهلي اليوم /الاثنين/ - أنه لن يتم تسليم التذاكر دون وجود الخاص بالمشجع, الذي يستخرج من موقع .تذكرتي/, وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة, بما يحفظ السلامة للجميع.



وأضاف أن إدارة الأهلي حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي:

1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.



