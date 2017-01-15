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وفاة نجل كافو اسطورة البرازيل أثناء لعبة الكرة

وفاة نجل كافو اسطورة البرازيل أثناء لعبة الكرة

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تعرض النجم البرازيلي كافو, قائد منتخب السامبا السابق, لمأساة شخصية, بعدما توفي ابنه الأكبر أثناء لعب كرة القدم. وبحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية, فقد وقع الحادث أمس الأربعاء, حيث سقط دانيلو فيليشيانو, نجل كافو الأكبر, مصابا بأزمة قلبية خلال ممارسته للعبة الأكبر شعبية في بلاده.

وذكرت الصحيفة أن أفراد الأسرة, قاموا على الفور بنقل دانيلو للمستشفى, لكنهم لم يتمكنوا من إسعافه. ويبلغ فيليشيانو من العمر (30 عاما), وهو الابن الأكبر لكافو, نجم روما وميلان السابق, الذي لعب دورا رئيسيا في تتويج البرازيل بكأس العالم, عامي 1994 و2002.

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