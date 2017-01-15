الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع الهولندي ستريبل لتولي المسئولية الفنية

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم - المالكة لنادي الجزيرة الرياضي الإماراتي - عن تعاقدها مع المدرب الهولندي يورجن ستريبل ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الرياضي الجديد (2019 ? 2020).





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ستريبل البالغ من العمر 49 عاما سيستلم مهامه رسميا في بداية فترة الإعداد للموسم المقبل التي يستهلها الفريق الأول بتجمع داخلي في أبوظبي قبل التوجه إلى مدينة فاخينينخين الهولندية في 20 يوليو المقبل لبدء المعسكر التدريبي الذي يمتد لثلاثة أسابيع للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.





واكد عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة عايض مبخوت الهاجري "إن الشركة قررت أن تستمر في الاعتماد على المدرسة الهولندية حرصا منهم على توفير عنصر الاستقرار الفني للفريق, حيث أثبت الأسلوب الهولندي القائم على الأداء الجماعي وتقديم كرة قدم ممتعة وفعالة بأنه الأنسب والأقرب للنوعية المتميزة من اللاعبين الذي يمتلكهم الجزيرة على مستوى الفريق الأول والأكاديمية .





كما أثبت هذا الأسلوب أيضا فعاليته على مستوى الأداء على أرض الملعب والذي كان واضحا من المستوى والنتائج التي حققها الفريق في المواسم الماضية والذي ظهر أيضا من خلال التمثيل الكبير للاعبي الجزيرة في المنتخبات الوطنية المختلفة".





يذكر أن خبرة المدرب الهولندي الجديد تمتد على مدار ثلاثة عقود إذ سبق للمدرب واللاعب الهولندي السابق أن لعب لأندية هيلموند سبورت وتيلستار في الدوري الهولندي قبل توليه تدريب فريقي فيليم وهيرنفين الهولنديين بعد اعتزاله عام 2005, وقام خلال فترة قيادته لمجموعة من الفرق الهولندية والأوروبية بتدريب ورعاية عدد من المواهب الكروية الشابة أبرزهم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس امستردام المنتقل حديثا لبرشلونة الإسباني والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأمم الأوروبية ومارتن اوديجارد النرويجي الشاب المعار من ريال مدريد الإسباني لنادي فيتيسه الهولندي.



