منتخب مصر يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعدادًا للكونغو

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته على مرتين اليوم، الإثنين، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يخوض الفراعنة تدريبًا صباحيًا بدنيًا وتدريبًا فنيًا فى التاسعة مساءً بالكلية الحربية.

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للتحذير من سرعة منتخب الكونغو أو الفهود، وأن اللقاء سيكون صعبًا للغاية بعد هزيمة الكونغو أمام أوغندا بهدفين دون رد، ورغبتهم فى تحقيق أي نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظهم فى التأهل لدور الـ16، إلى جانب ضرورة الظهور بشكل مميز بعد الأداء غير الجيد فى مباراة زيمبابوي وعدم الظهور بالمستوى المعروف عن الفريق فى الفترة الماضية، إلى جانب أن هناك بعض العناصر المميزة فى الفريق الكونغولي تتميز بالسرعة والمهارة .



