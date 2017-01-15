سيسيه : كان على ماني اللعب أفضل أمام الجزائر

أكد اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه كان يفقد الكرة بسهولة خلال مباراته ضد الجزائر بالجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، معربا عن رضاه بأداء لاعبيه في المباراة رغم الخسارة.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه سيستعد جيداً لمباراة كينيا لحسم التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

وشدد على أن الخسارة تحذير للفريق في بداية مشواره وعلينا الاستعداد الجيد لمباراة كينيا وحشد اللاعبين للمباراة القدمة، خاصة بعد استعادة اللاعبين المصابين.

وعن جانجيه، قال هو لاعب مميز وارغب في استعادته خاصة وأن وسط الملعب عانى في غيابه، مشيرا إلى أن اسماعيلا سار يمكنه اللعب في مباراة كينيا ويجب علينا أن ندرس مباراة الجزائر جيدا لمعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها.

وأوضح أن بلماضي مدرب الجزائر خلق فرص تكتيكية وأدار المباراة بشكل جيد.



وأردف أن مباراة كينيا ستكون صعبة وبالنسبة لساديو ماني فهم احكموا غلق المساحات أمامه جيدا وكان بإمكانه أن يظهر مستوى أفضل من ذلك.



