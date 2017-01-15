أوروجواي تفوز على الإكوادور برباعية في "كوبا أمريكا"

حقق منتخب أوروجواي فوزا كبيرا على نظيره الإكوادوري بأربعة أهداف نظيفة, في المباراة التي جمعت بينهما اليوم, ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.







وجاء الهدف الأول لأوروجواي في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب لوديرو, بعدم استلامه تمريرة سحرية من لويس سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك, وفي الدقيقة 11 ألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب أوروجواي سجله اللاعب ناديز, بداعي التسلل.





وسجل المهاجم أديسون كافاني الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 32, بعرضية من جودين حولها على الطائر كافاني لهدف ثاني لمنتخب بلاده. وجاء الهدف الثالث لمنتخب أوروجواي عن طريق المهاجم لويس سواريز في الدقيقة 44, بعد عرضية داخل منطقة جزاء الإكوادور سددها بقدمه في الشباك.





الهدف الرابع لمنتخب أوروجواي جاء في الدقيقة 77 عن طريق مينا, مدافع الإكوادور, بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه. وبتلك النتيجة حصد منتخب أوروجواي أول ثلاث نقاط في مشواره بكوبا أمريكا, وتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت, في انتظار مواجهة اليابان وتشيلي غدا.