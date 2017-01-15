نهائي أمريكا المفتوحة للتنس.. من سيحصد الملايين نادال أم ميدفيديف

بعد 27 ساعة و29 دقيقة قضاها الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل ميدفيديف على أرض الملعب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس, وصل اللاعبان إلى المباراة النهائية للبطولة التي ستجمعهما اليوم /الأحد/ على الملعب الرئيسي آرثر آش, الذي ستتجه الأنظار إليه حيث سيكون مسرحا للنهائي المرتقب لإحدى البطولات الأربع الكبرى في العالم.

وقضى نادال في أرض الملعب 12 ساعة و18 دقيقة, بينما قضى ميدفيديف في أرض الملعب 15 ساعة و11 دقيقة قبل الوصول إلى نهائي بطولة "فلاشينغ ميدوز".

ويبحث نادال عن التتويج بلقبه الرابع في أمريكا المفتوحة بعد أعوام 2010 و2013 و2017, ولقبه ال`19 بشكل عام في بطولات الجراند سلام, بينما يستهدف الروسي التتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية بالبطولات الأربع الكبرى.

وقد تم رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 57 مليون دولار (50,8 مليون يورو), وذلك بزيادة بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي, لتصبح الأعلى في تاريخ البطولات الأربع الكبرى "الجراند سلام".

وبحسب الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب سيحصل كل من الفائز بلقب الفردي للرجال والسيدات على 3,85 ملايين دولار (3,43 ملايين يورو), فيما سيحصل كل من الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 ألف يورو).

وبالنظر إلى أرقام الثنائي خلال البطولة في طريقهما إلى المباراة النهائية, وبحسب موقع رابطة محترفي التنس, فقد سدد نادال 30 إرسالا ساحقا وارتكب 15 خطأ مزدوجا, مقابل 88 إرسالا ساحقا لميدفيديف و46 خطأ مزدوجا.

وبلغت نسبة الإرسال الأول عند نادال 57%, ونسبة فوزه بالنقاط على الإرسال الأول 81%, ونسبة الإرسال الثاني 59%..

أما ميدفيديف فنسبة إرساله الأول وصلت إلى 57% أيضا, ونسبة فوزه بالنقاط على الإرسال الأول 77%, ونسبة إرساله الثاني 54%.

وبلغت نسبة الإرسالات غير المعادة لنادال 31% مقابل 38% لميدفيديف, وتعرض النجم الإسباني للكسر 6 مرات من أصل 16 نقطة تعرض لها, بينما تعرض ميدفيديف للكسر 18 مرة من أصل 53 نقطة تعرض لها.

وخاض نادال 73 شوطا على الإرسال وبلغت نسبة محافظته على شوط إرساله 92%, أما ميدفيديف فخاض 109 أشواط على إرساله وبلغت نسبة محافظته على شوط إرساله 83%.

وفي الاستقبال, فاز نادال بنسبة 39% من النقاط على إرسال خصمه الأول, و53% من النقاط على إرسال خصمه الثاني..

أما ميدفيديف ففاز ب`33% من النقاط على إرسال خصمه الأول, و55% من النقاط على إرسال خصمه الثاني.

وكسر نادال إرسال خصومه 27 مرة من أصل 64 فرصة تحصل عليها مقابل 33 مرة لميدفيديف من أصل 68 فرصة تحصل عليها.

وخاض الإسباني 71 شوطا على إرسال خصمه, وبلغت نسبة فوزه بتلك الأشواط 38%, بينما خاض ميدفيديف 108 أشواط على إرسال خصمه, وبلغت نسبة فوزه بتلك الأشواط 31%.

وبشكل عام فاز نادال ب`95 شوطا وخسر 50 شوطا, بينما فاز ميدفيديف ب`129 شوطا وخسر 93 شوطا..

وفاز النجم الإسباني ب`15 مجموعة, وخسر واحدة فقط, بينما فاز ميدفيديف ب`18 مجموعة وخسر 4 مجموعات.



