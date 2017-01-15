وزير الرياضة بجنوب افريقيا يدعم منتخب بلاده امام كوت ديفوار

حضر ناثي ميثيثوا وزير الرياضة الجنوب إفريقي، وداني جوردان رئيس اتحاد الكرة، لمتابعة ومساندة منتخب البافانا بافانا، في مباراته الهامة أمام فريق كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب جنوب افريقيا، مع منتخب كوت ديفوار، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية توتال 2019 في مصر.

كان الثنائي تواجد مع اللاعبين داخل فندق الإقامة صباح اليوم، من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة، ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد لإسعاد شعب جنوب إفريقيا، الذي يتطلع إلى رؤية فريقه على منصات التتويج في البطولة القارية الكبرى.

وكان منتخب المغرب حقق فوزا صعبا على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بشكل مؤقت.



