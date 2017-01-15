الاهلي يواصل استعداداته لمباراة كانو سبورت في غينيا





يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش إستعداداً لرحلة غينيا الإستوائية التى سيواجه خلالها الاهلي فريق كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى غينيا يوم 10 أو 11 الشهر الجاري وهو ما ستُحدده ظروف رحلات الطيران ، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد تقريراً شاملاً عن لاعبى الفريق وعن عدة أمور متعلقة بالقياسات البدنية والإصابات ومعدل اللياقة وغيرها من التفاصيل التى يتطلع المدرب الجديد من خلالها لاستكشاف الفريق واللاعبين قبل بدء مهمته فعلياً مع الفريق.

كما يدرس فايلر خوض مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملى على الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت.



