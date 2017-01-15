المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي

يدخل المنتخب الوطنى فى التاسعة مساء اليوم الأحد التجربة الودية الثانية و البروفة الأخيرة أمام منتخب غينيا باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الجمعه المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.







واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمعظم العناصر الأساسية من أصحاب الخبرات فى مباراة غينيا الودية و أصحاب الخبرات أمثال محمد النني و محمود تريزيجيه و مروان محسن من بداية اللقاء ، لتحسين الأداء للفريق بعد المستوي الغير جيد أمام تنزانيا فى اللقاء الذى شهد الدفع بأكثر من عنصر جديد وتعديل خطة اللعب أكثر من 3 مرات ، فى اللقاء الذى انتهي بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي.





وحرص أجيري خلال المحاضرات الأخيرة مع اللاعبين على ضرورة الظهور بمستوي قوي أمام منتخب غينيا وتحقيق الفوز بأكثر من هدف و الظهور بمستوي مميز لإرسال رسالة قوية لمنتخبات المجموعة تحديداً وهم زيمبابوي و الكونغو و أوغندا بقوة الفراعنة مؤكدا أن مباريات اليوم ستحسم بشكل نهائى اللاعبين المتواجدين فى التشكيلة الرسمية التى ستبدأ مباراة زيمبابوي.





واستقر أجيري على الدفع بأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لحراسة مرمى الفراعنة فى الشوط الأول أمام غينيا و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى فى الشوط الثاني ، خاصة أن الأول هو الحارس الأساسي فى إختيارات أجيري فى بطولة أمم أفريقيا بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.





ويشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و منتخب مصر فى جزء من ودية اليوم أمام غينيا بعد أن كان هناك إقتراح بإبعاده عن المباراة و إراحته بسبب خوضه 52 مباراة هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي وخوضه لنهائى دوري أبطال فى الأول من يونيو أمام توتنهام وتتويج فريقه باللقب ، إلى جانب تجهيزه لمباراة زيمبابوي ، وسيتم الدفع به فى جزء بسيط من المباراة تبعاً لأحداث اللقاء.





من المرجح أن يدفع أجيري بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد حجازي و باهر المحمدي و أيمن أشرف و أحمد المحمدي و فى الوسط محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد و تريزيجيه و عمرو وردة و مروان محسن.