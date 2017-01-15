الاثنين.. "غريب" يتحدث عن مواجهة جنوب افريقيا في مؤتمر صحفى

يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة في الثانية عشرة والنصف ظهر غدا الاثنين للحديث عن مباراة جنوب افريقيا في اطار مباريات نصف نهائي كاس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة والمقرر اقامتها مساء الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة.

كما يحضر المؤتمر رمضان صبحي قائد الفراعنة للحديث ايضا عن المباراة التي ستقام في الثامنة مساء الثلاثاء.

ويسبق الفراعنة مؤتمرات صحفية لباقي مدربي وقادة منتخبات نصف النهائي حيث يبدأ مؤتمر ديفيد نوتواني مدرب جنوب افريقيا في الثانية عشرة ظهرا، وفي الحادية عشرة مؤتمر سواليهو هايدرا مدرب كوت ديفوار والحادية عشرة والنصف ابراهيم تانكو مدرب غانا.

ومن المقرر ان يقام نصف النهائي الاخر بين غانا و كوت ديفوار في الخامسة مساء الثلاثاء باستاد السلام.



