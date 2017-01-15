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محمد صلاح ضمن قائمة التشكيلة المثالية للفيفا

محمد صلاح ضمن قائمة التشكيلة المثالية للفيفا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة تضم 55 لاعبا سيتنافسون على الانضمام للتشكيلة المثالية التي تضم 11 لاعبا لموسم 2019/2018 .

ونقلت قناة "الحرة" ، اليوم الخميس ، عن موقع الفيفا أن القائمة شملت لاعبا عربيا واحدا هو الدولي المصري محمد صلاح.

وأضافت أن العدد الأكبر من اللاعبين في القائمة هو لاعبون يشاركون في مسابقة كرة القدم الإنجليزية لتتفوق على "الليجا" الإسبانية للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتم اختيار سبعة لاعبين من ليفربول ليكون النادي صاحب العدد الأكبر من اللاعبين في البريميرليج ، ومن المقرر الإعلان عن اللاعبين الفائزين في حفل سيقام يوم 23 سبتمبر بمدينة ميلانو الإيطالية.


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