منتخب جنوب أفريقيا يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية

وصل الي مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين منتخب جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





وقام فريق من ادارة العلاقات العامة بالمطار بانهاء اجراءات وصول المنتخب واستقبالهم بالورود بصالة (4) والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة.





وكان فى استقبال منتخب جنوب أفريقيا قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران.





وتحرص وزارة الطيران، في اطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإستقبال البعثات الإفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.