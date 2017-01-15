"كاف" يختار الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر

تلقّى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يُخطرهُ فيه باختيار الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو.







واشار الموقع الرسمي للأهلي الى ان اختيار محمود الخطيب جاء باعتباره “أحد أساطير الكرة في إفريقيا”، و”أول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983”.





وشارك الخطيب في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا – 1986، وفي وصول مصر لأولِمبياد موسكو – 1980 التي لم تشارك فيها مصر لأسباب سياسية، وأولِمبياد لوس أنجلوس – 1984.





وسجّل الخطيب 37 هدفًا للأهلي في بطولات إفريقيا للأندية؛ جعلته متصدرًا لهدّافي بطولات إفريقيا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب إفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عاميْ 1982، و1987، وثلاثة ألقاب لأبطال الكؤوس لأعوام 1984، و1985، و1986، واحتفظ الأهلي بكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مدى الحياة.





وكان لهذه الأهداف والبطولات النصيب الأكبر في فوز الأهلي بأغلى لقب في تاريخه، وهو لقب “نادي القرن”.



