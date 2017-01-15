رنيم الوليلي تتوج بلقب بطولة "سي آي بي" للاسكواش

فازت اللاعبة المصرية، رنيم الوليلي، بالمباراة النهائية لبطولة "سي آي بي" للاسكواش، والتي أقيمت اليوم الجمعة، بمدينة السادس من أكتوبر.





وحققت الوليلي، المصنفة الأولى عالمياً الفوز على حساب منافستها الفرنسية كامي سيرميه بثلاثة أشوط لشوطين تفاصيلها 3-11 و8-11 و11-7 و11-4 و11-6 خلال 61 دقيقة.





وتعتبر بطولة "سي آي بي" إحدى البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.





وتختتم الفعاليات بمباراة فئة الرجال التي تجمع لاعبين مصريين حيث يواجه المصنف الرابع عالمياً، كريم عبد الجواد، المصنف السابع على العالم، محمد أبو الغار، بعد قليل.







