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إيطاليا تفوز على اليونان بثلاثية في تصفيات يورو 2020

إيطاليا تفوز على اليونان بثلاثية في تصفيات يورو 2020

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فوز منتخب إيطاليا لكرة القدم خارج ملعبه على نظيره اليوناني خلال لقاء أقيم مساء السبت في تصفيات بطولة أمم أوروبا  "يورو 2020"  يتصدر عناوين الصحف الإيطالية 

صحيفة "كورير ديللو سبورت" في عنوانها الرئيسي  "إيطاليا تسيطر وتفوز على اليونان بثلاثية نظيفة فى اثينا" حيث حقق الأتزورى  فوزه الثالث على التوالى فى تصفيات يورو 2020 وباريلا وانسينى وبانوتشى يسجلون الاهداف الثلاث.

وذكرت الصحيفة ان رونالدو يقود منتخب البرتغال أمام منتخب هولندا اليافع فى نهائى دورى الامم الاوروبية وان اللاعب كولاروف يمكن أن ينتقل لأنتر ولكن فى صفقة انتقال حر فقط

صحيفة "توتو سبورت" تحت عنوان  "اليونان تخسر صفر-3 ,الآن هذا هو الفريق الإيطالى الكبير" وان باريلا وانسينى وبانوتشى يسجلون الأهداف ووبالوتى صانع ألعاب رائع ومنتخب الأزورى يحقق العلامة الكاملة بفوزه بجميع مبارياته الثلاثة.

واوضحت الصحيفة ان  نادى تشيلسى يوافق على إنهاء العلاقة مع المدير الفنى ماورسيو سارى مما يمهد الطريق لتوليه مسئولية تديب يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة ان  المنتخب الإيطالى يفوز على نظيره اليونانى فى أثينا ليحقق انتصاره الثالث فى تصفيات يورو 2020 و اقتراب سارى من تولى تدريب اليوفي بعد التوصل لاتفاق للرحيل عن فريق تشيلسى الانجليزى.

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