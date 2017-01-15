محمد صلاح يطالب برجوع وردة عبر تويتر ‌

بطريقة غير مباشرة تعاطف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى مع زميله عمرو وردة المستبعد من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.



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ونشر صلاح تغريدتين باللغة الإنجليزية عبر حسابه على تويتر لدعم وردة قال فيهم:‫

"لابد أن تتعامل النساء بطريقة محترمة، وإذا قالت لا تعني لا.. هذه الأشياء مقدسة. أنا أؤمن بأن من يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة".

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وأضاف بالتغريدة الثانية "علينا ان نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والابعاد ليس الحل."





جاء ذلك ردا على إستبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني بعد ألأحداث الأخيرة المسيئة للاعب عبر وسائل التواصل الإجتماعي



