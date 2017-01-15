مدرب كوت ديفوار : سنلعب غدا للفوز علي المغرب

أكد المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إبراهيما كمارا، صعوبة مباراة المغرب المحدد لها غدا /الجمعة/ على ستاد السلام في ثاني جولات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وقال كمارا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم /الخميس/ - إن فريقه يبحث عن التأهل عن المجموعة للأدوار التالية وسنقوم بكل ما يلزم للتأهل، ليس هدفنا أن نهزم المغرب ونعود للبلاد بل هدفنا التقدم في البطولة.

وبسؤاله عن غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب، قال أنا لا أنشغل سوى بفريقي، هدفي ليس المغرب، وهو الشيء الواضح بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي.

وبسؤاله عن نقاط القوة والضعف في المغرب، أكد أن المنتخب المغربي قوي دفاعيا وهجوميا، قادر على التنوع في الألعاب، هناك استقرار في أسود الأطلس منذ سنوات أو 4 سنوات، وهو ما ينعكس على الأداء الفني.

وتابع كمارا، بطولة كأس الأمم تتسم بالعنف والقوة سنلعب مباراة من أجل الفوز والتأهل، وإذا لم نفز يجب ألا نخسر، يجب علينا أن نقوم بما في وسعنا للتأهل عن المجموعة.

يذكر أن كوت يفوار تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المغرب، وتأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.



