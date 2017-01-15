الجماهير المغربية توجه الشكر للشعب المصري على حفاوة الاستقبال

وجهت الجماهير المغربية الشكر للشعب المصري على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدهم الثاني مصر.







واكدت الجماهير التي حضرت مباراة منتخبا المغرب ونامبيا في استاد السلام بالقاهرة بالسعادة لتواجدها في المدرجات والنظام في الدخول والخروج من الاستاد





حيث رفعت بعض جماهير منتخب المغرب لافتة شكر للشعب المصري "شكرا لأهل مصر على حسن الضيافة".





وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.