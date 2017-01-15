مصر والسنغال والجزائر والمغرب الأقرب لبلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا

قال أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن منتخب الفراعنة يظل من أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة وأن البطولة تقام هذه المرة على أرضه.







وأضاف أيمن يونس في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن "مصر تدخل دائما ضمن أقوى المرشحين لحصد اللقب الإفريقي، وهذه النسخة ستقام في مصر مما يزيد من فرص الفراعنة في التتويج باللقب بفضل وجود الجماهير الغفيرة".





وأوضح يونس أنه "يجب استغلال توهج نجمنا محمد صلاح في هذه الفترة خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك استغلال تواجد اللاعب محمد النني والذي يلعب في نادي كبير كأرسنال الإنجليزي"، مشيدا بقدرات وإمكانيات أحمد حجازي مدافع المنتخب وفريق ويست بروميتش الإنجليزي واصفا اللاعب بخليفة "بوكاندي" المدافع الكاميروني السابق، وكذلك أحمد المحمدي الذي تأهل رفقة فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.





وأكد يونس أن منتخب مصر يمتلك خط وسط قوي بوجود محمد النني وطارق حامد ونبيل عماد دونجا، وكذلك أعرب عن اطمئنانه من مستوى حراس مرمى المنتخب محمود جنش ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي. وقال نجم الزمالك السابق، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني سيعتمد على طريقة هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة، مع تبادل الأدوار بين مروان محسن ومحمد صلاح.





ورشح يونس منتخبات مصر والسنغال والمغرب والجزائر لبلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية.







