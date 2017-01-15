منتخب الـ "بافانا بافانا" يصل القاهرة 17 يونيو إستعداداً لكأس إفريقيا

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أن منتخب الـ "بافانا بافانا" سيصل القاهرة يوم 17 يونيو الجاري، إستعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.







ولفت اتحاد جنوب إفريقيا، إلى أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام غانا السبت في دبي، وبعدها يطير إلى القاهرة الاثنين 17 يونيو، إستعداداً للبطولة، ليخوض آخر ودياته أمام أنجولا يوم 19 من الشهر ذاته في ختام برنامج الإعداد لكأس الأمم.







وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، ويستهل مشواره بمواجهة قوية أمام كوت ديفوار يوم 24 يونيو باستاد السلام.





