تشيلي تفوز على الإكوادور 2-1 وتبلغ دور الثمانية في كوبا أمريكا

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي تألقه في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وسجل هدف الفوز 2-1 على الإكوادور ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الثمانية يوم الجمعة.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس جابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددًا بعدما أنهى صيامًا دام خمسة أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4-0 على اليابان يوم الإثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور مرمى تشيلي تقريبًا وتلقى المدافع جابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وتتصدر تشيلي، بطلة كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بست نقاط وتأتي أوروجواي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.